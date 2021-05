Domattina alle 11 la Juventus Primavera affronterà il Genoa per dare l'assalto a Sampdoria, Inter e Roma che precedono i bianconeri in classifica.

Questo l'elenco dei 21 giocatori convocati dall'allenatore Andrea Bonatti:

Barrenechea, Bonetti, Cerri, Chibozo, Cotter, Daffara, Fiumanò, Garofani, Iling, Leo, Miretti, Mulazzi, Ntenda, Nzouango, Omic, Riccio, Sekularac, Sekulov, Senko, Soule, Turicchia.





