La Juventus Primavera di Andrea Bonatti scenderà in campo per il derby contro il Torino. La gara è in programma questa sera a Vinovo. Per l'occasione rientrano: Omic, Citi, Doratiotto e Maressa. Questo l'elenco completo dei convocati:



CONVOCATI - ​Senko, Savona, Turicchia, Omic, Nzouango, Citi, Hasa, Cerri, Bonetti, Iling, Scaglia, Muharemovic, Mulazzi, Rouhi, Chibozo, Turco, Fiumano’, Doratiotto, Mbangula, Sekularac, Strijdonck, Maressa, Daffara.