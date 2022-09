Dopo lo straordinario percorso europeo della passata stagione, con la finale sfumata soltanto ai rigori, la Juventus Under 19 è pronta per la prima sfida di UEFA Youth League. I bianconeri domani, martedì 6 settembre, alle 14:00 affronteranno i pari età del PSG allo Stade Georges-Lefèvre di Saint-Germain-en-Laye.La gara sarà trasmessa in diretta su Juventus TV. Di seguito la lista dei convocati di Mister Paolo Montero.I CONVOCATI1 Scaglia2 Valdesi3 Rouhi4 Huijsen5 Dellavalle6 Doratiotto7 Strijdonck8 Pisapia9 Turco10 Hasa11 Mbangula Tshifunda12 Vinarcik17 Galante19 Yildiz21 Anghelè22 Nonge Boene29 Maressa30 Daffara31 Mancini32 Nzouango Bikien33 Mulazzi