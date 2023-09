Paolo Montero ha da poco diramato l'elenco dei convocati per la sfida in programma oggi alle 13 al centro sportivo Vismara contro il Milan. Prima convocazione per Boufandar. Assente lo squalificato Owusu. Di seguito l'elenco completo dei convocati:1 Vinarcik2 Martinez Crous3 Firman4 Boufandar6 Domanico7 Vacca8 Ripani9 Biggi10 Anghelè12 Zelezny13 Turco15 Savio16 Pagnucco19 Scienza22 Florea23 Bassino25 Ngana26 Finocchiaro27 Scarpetta29 Crapisto31 Gil Puche32 Pugno40 Radu