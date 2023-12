DaLa Juventus Primavera, dopo la sconfitta di misura e la conseguente eliminazione incassata dalla Lazio in Coppa Italia, vuole tornare a sorridere cercando di dare continuità in campionato al successo per 5-2 sul Frosinone.Ad attendere i bianconeri c'è la trasferta sul campo del Sassuolo, attualmente terzo in classifica a pari punti - 25 - con la Lazio che occupa la seconda posizione.Il match, valido per la tredicesima giornata di campionato, è in programma per domenica 10 dicembre 2023 alle ore 11:00.Di seguito la lista dei giocatori convocati da Paolo Montero per la sfida contro la squadra orobica.I CONVOCATI2 Martinez Crous6 Domanico8 Ripani9 Biggi12 Zelezny13 Turco15 Savio16 Pagnucco17 Giorgi18 Grosso19 Scienza22 Florea23 Bassino25 Ngana26 Finocchiaro27 Scarpetta28 Owusu29 Crapisto30 Fuscaldo31 Gil Puche32 Pugno