Domani la Juventus Primavera affronterà la Lazio alle 15 per una nuova gara di campionato, per la precisione si tratta del posticipo del lunedì della 23^ giornata. Nel diramare le convocazioni, mister Andrea Bonatti non ha potuto inserire gli acciaccati Da Graca e De Winter.



Questi sono i 20 giocatori convocati per Lazio-Juve Primavera di domani pomeriggio:



Barrenechea

Cerri

Chibozo

Cotter

Fiumanò

Garofani

Iling

Leo

Miretti

Mulazzi

Ntenda

Nzouango

Omic

Raina

Riccio

Sekularac

Sekulov

Senko

Soule

Turicchia





Come sempre, potrete seguire la partita anche in diretta testuale la partita qui su IlBianconero.com