Emilianoallenatore della formazione Primavera delche ieri ha affrontato la Juventus ha parlato ai microfoni diqueste le sue parole:"Ci trovavamo di frontein maniera improvvisa con ripartenza incredibili, letali. La squadra ha fatto la partita che avevo chiesto:. Abbiamo costruito le nostre buone occasioni e potevamo andare in vantaggio. Non mi è piaciuta solamente la gestione della superiorità numerica, perchè potevamo cercare di andare di più sugli esterni. La Juventus chiudeva gran parte delle linee di passaggio, e la gestione di qualche palla dove abbiamo rischiato dando loro l’opportunità di ripartire. Non sono d’accordo per l’espulsione di Zacchi perché è stato espulso non per fallo da ultimo uomo ma per fallo violento: mi è sembrata una decisione esagerata".