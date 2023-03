La Juventus Primavera porta a casa il secondo pareggio consecutivo, di nuovo con il risultato di 1 a 1: con l'Hellas Verona oggi, dopo l'Atalanta. La compagine guidata da Montero riesce ad arrivare con una certa agilità nella trequarti avversaria, prende il controllo del gioco ma é poco pericolosa negli ultimi metri e sui ribaltamenti di fronte soffre tremendamente. Al gol di Cazzadori di testa, risponde Yildiz con un diagonale mancino potente e preciso.- Incolpevole sul gol, per il resto non delude e nel finale fa un paratone- Gara regolare, senza sbavature né picchi- Sbaglia la marcatura di Cazzadori nel gol dell'1-0. Peccato perché la sua prova era fin lì buona- Di categoria superiore e si vede. Un buon test in vista del rientro con la Next Gen (Dal 59'- mai in sofferenza, fa buona guardia)- Poco costante in fase di spinta e disattento dietro (Dal 68'- Entra bene, spinge sulla sinistra)- Tanti errori e scelte sbagliate. In una stagione buona come la sua possono capitare anche i passaggi a vuoto- Alterna ottime giocate a errori grossolani che fanno ripartire il Verona. Quando scenderà dalle montagne russe sarà pronto a fare il salto (Dal 68'- non riesce a dare quel qualcosa in più che Montero si sarebbe aspettato)- Montero gli urla di svegliarsi nei primi minuti ed effettivamente risponde presente. Non la miglior prestazione stagionale, ma tante cose utili in entrambe le fasi (Dal 77' DORATIOTTO sv)- Defilato sulla sinistra non sempre riesce ad essere centrale per la manovra bianconera. Quando ha l'occasione, però, non fallisce- Un paio di suggerimenti interessanti e poco altro, spesso fuori dal gioco- Tanto sacrificio nei ripiegamenti, ma qualche errore di troppo in fase di finalizzazione. Fa tutto bene, fino al momento in cui c'è da colpire (Dal 59'- Il suo ingresso cambia il volto alla fase offensiva, mette lo zampino nel gol di Yildiz)All.- Si arrabbia, se la prende con i bidoni, urla di svegliarsi, ma non serve. La sua Juve ha carattere - e questo é innegabile -, ma oggi é deludente dal punto di vista della produzione offensiva e della pulizia del gioco