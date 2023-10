Terza sconfitta consecutiva per lae ancora una volta tre gol subìti, fanno 9 in tre partite nel complesso. La squadra dicase in casa contro un Hellas Verona spigoloso, non qualitativo ma che la mette sul piano nervoso e che ha la meglio alla fine per 3 a 2.LE PAGELLEVINARCIK 5.5 – Qualche buon intervento, ma nel complesso non dà sicurezzeMARTINEZ CROUS 5 – Poco preciso in costruzione e qualche errore difensivo di troppo, concorso di colpa sul 2-2BASSINO 5 – Anche lui, come i compagni di reparto, cala l’attenzione nella ripresa e perde le marcatureGIL PUCHE 5 – Nel complesso una buona prova, ma nel 2-2 sbaglia insieme a MartinezTURCO 6.5 – Non ci arriva, non ci arriva e invece… Ci arriva sempre. Velocità ed elasticità per spezzare in due la squadra avversaria (Dal 60’ SAVIO 6 – Le sue sgroppate danno speranza nel finale)FLOREA 6 – Bene quando gioca sul corto, decisamente meno preciso nel lungo. Sfortunato nel prendere la traversaOWUSE 5 – Impacciato e impreciso nella gestione del pallone, da un suo brutto errore nasce il gol dell’1-1 (Dal 60’ BOUFANDAR 6 – Dà maggiore qualità alla manovra offensiva)PAGNUCCO 7 – Si prende tutto il tempo del mondo per disegnare una traiettoria precisa al millimetro che trova Anghelé per l’1 a 0. Oltre a questo, una partita fatta di tante cose utili (Dal 73’ FIRMAN sv)ANGHELE’ 7.5 – Una doppietta che cancella l’occasione sprecata in Next Gen, ottima risposta, buona la sua provaFINOCCHIARO 5.5 – Alla prima dal 1’, è generoso e dà una mano, ma non riesce a trovare spazio nella gabbia di maglie gialloblù (Dal 54’ VACCA 6 – Prova a mettere ordine nel caos, non sempre ci riesce)PUGNO 5.5 – Sgomita, lotta, si conquista i suoi spazi. Ma ha un’occasione e la sciupa malamente (Dal 73’ CRAPISTO sv)All. MONTERO 5.5 – Una buona parte centrale di match, ma la fase difensiva non convince. 9 gol subìti in 3 partite sono lì a testimoniarlo