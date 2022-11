Il trequartista classe 2004 dellaLuissi è raccontato ai microfoni di Tuttosport, mentre è impegnato con l'- "Mi trovo bene a giocare in avanti. In attacco, magari esterno alto a sinistra o comunque in zona offensiva e vicino alla porta".- "Sono cresciuto calcisticamente ad Asti e sono di origini albanesi. Sono partito giocando con la squadra del mio paese (il San Domenico Savio, ndr.). A 8 anni mi prese la Juve con cui ho fatto tutte le giovanili fino ad arrivare alla Primavera".- "Personalmente mi trovo molto bene con il mister, ci sta facendo crescere tanto come singoli e come gruppo. Quando le cose vanno bene non ha nulla da dirmi. Quando sono in un periodo un po' difficile, invece, Montero mi rassicura e mi dà consigli preziosi. Con la Primavera quest'anno stiamo andando abbastanza forte. Puntiamo ad arrivare alle fasi finali del campionato e della Youth League".- "Un giocatore che ammiro davvero tanto è Luka Modric. Mi piace il suo modo di stare in campo, la sua tecnica e la sua intelligenza tattica".- "Come un ragazzo normale. Mi piace trascorrere il tempo a casa con la mia famiglia quando non esco con gli amici e mi diverto con loro. Oltre al calcio, credo sia importante avere momenti di svago".