Domani la Juventus Primavera sarà impegnata negli ottavi di Youth League contro il Real Madrid, rigorosamente a porte chiuse per l’emergenza coronavirus. A presentare la partita ci ha pensato Paolo Gozzi, giocatore bianconero che ha rilasciato un’intervista a Tuttosport: “Le sensazioni sono buone e non vediamo l’ora di giocare perché la qualificazione agli ottavi è stata storica, la prima della Juve. A questo punto è normale trovare squadre forti e siamo contenti di poter giocare contro una realtà così prestigiosa come il Real Madrid”



ESORDIO IN SERIE A – “L’esordio dell’anno scorso è stato una sensazione unica. All’inizio ero teso, poi mi sono sciolto ed è stata una giornata perfetta, nonostante la sconfitta che comunque non faceva male. Mi aveva aiutato tanto Moise, Bonucci, Bernardeschi, che mi avevano raccontato i loro esordi, dicendomi di stare tranquillo. Mister Allegri è stato bravissimo a farmi sentire fiducia. E anche Barzagli, un modello di sicurezza e una persona straordinaria”



SULLA PRIMAVERA – “A inizio stagione siamo partiti benissimo, poi non saprei spiegare cosa è successo. Ci allenavamo bene, ma in partita ci mancava qualcosa. Abbiamo analizzato tutto e ci siamo resi conto che dovevamo dare ancora un po’ di più. Lo staff e il mister sono stati bravissimi ed è scattato qualcosa. Il primo obiettivo è battere il Real e andare avanti in Youth League. Poi arrivare alla fase finale in campionato e giocarci lo scudetto”