DaDopo il positivo ritiro in Svizzera, dove sono arrivate due vittorie in altrettante amichevoli con i pari età del Basilea prima e del St. Gallen poi, la Juventus Under 19 centra il terzo successo consecutivo in amichevole.A Vinovo, i bianconeri superano 5-1 la Prima Squadra del Pinerolo.Dopo un primo tempo terminato in parità sul punteggio di 1-1 con le firme di Di Biase per la formazione guidata da Paolo Montero e di Bellucci, nella ripresa i nostri ragazzi hanno preso il largo con il calcio di rigore trasformato da Scienza, la doppietta di Florea, intervallata dalla rete di Pugno.