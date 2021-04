L'allenatore del Milan Primavera, Federico Giunti, ha commentato ai canali ufficiali del club la sconfitta dei giovani rossoneri contro la Juventus Primavera: "Sono contento di quello che ho visto, no nera facile gestire la partita dopo essere passati subito in svantaggio. I ragazzi sono usciti dal campo dopo aver dato tutto e questa è la cosa importante. È mancata un po' di qualità e la partita è stata più aperta di quanto dica il risultato. Chiudiamo con rammarico, ancora contro la Juventus, ma questi sono i verdetti del campo. Volevamo muovere la classifica ma non ci siamo riusciti".