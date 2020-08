Per la Juventus la stagione si è conclusa con l’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione. Adesso è il momento di sgombrare la testa, dimenticare eventuali scorie negative e godersi le vacanze in vista della prossima stagione, con il ritiro pre-campionato in programma a fine agosto. Non solo prima squadra ma anche Primavera, che è al lavoro già da diversi giorni. Attraverso il proprio sito, il club bianconero ha pubblicato le immagini della seduta di oggi, 12 agosto, dell’Under 19 di Mister Zauli. Nel mirino la sfida contro il Real Madrid del 16 agosto valida per gli ottavi di finale di Youth League.