Dopo la lunga sosta per le nazionali, torna in campo la. La squadra discende in campo tra le mura amiche di Vinovo dove accoglierà il. Bianconeri che sono reduci da un pareggio a reti bianche contro la Lazio e, ancora prima, da un trittico di sconfitte che ha fatto sprofondare la Juve in classifica. Obiettivo, dunque, tornare alla vittoria e dare una svolta a questa prima parte di stagione.: 3-2: (Ghirardello 12', Martinez 36', Papadopoulos 45', Ripani 45', Pugno 60'): Vinarcik; Martinez, Bassino, Gil; Turco (Savio 45'), Ripani, Ngana, Pagnucco; Vacca, Florea; Pugno.. Fuscaldo, Firman, Boufandar, Domanico, Biggi, Giorgi, Scienza, Scarpetta, Owusu, Crapisto.. Montero: Bertini; Meconi, Pittino (Abdellaoui 46'), Cisse, Sarpa; Arboscello, Kuavita; Papadopoulos, Ghirardello, Papastylianou (Romano 59'); Bornosuzov (Abdi Shakur 59'). All. Agostini. A disp. Boschi, Scaravilli, Tosi, , Rossi, Ferroni, , , Pinto Goncalinho, Thorsteinsson, Algueche.. Agostini: Pittino (G), Abdellaoui (G), Savio (J): Sig. Andrea Calzavara, della Sezione di Varese60' - GOL JUVE, Martinez verticalizza per Savio che mette il pallone in mezzo, piomba Pugno che si gira in area e scarica un missile in porta55' - Forcing offensivo dei bianconeri a caccia del vantaggio46' - Via alla ripresaINTERVALLO45' - GOL JUVE, RIpani su punizione!45' - GOL GENOA In chiusura di primo tempo Papadopulos con una diagonale riporta in vantaggio il Grifone36' - GOL JUVE, calcio d'angolo battuto da RIpani, Martinez sguscia via, si libera dalla marcatura e in area di testa pareggia35' - Ancora Vacca dalla distanza, bravo Bertini a distendersi26' - Colpo di testa ravvicinato di Martinez, Bertini devia sulla traversa25'- Pennellata di Pagnucco, Vacca vola e fa la sponda di testa ma il pallone rotola fuori23' - Azione personale di Vacca che si libera degli avversari, tiro dalla distanza deviato e fuori di poco17' - Missile di Ngana, palla fuori di poco12' - GOL GENOA, la sblocca Ghirardello. Punizione bianconera, la barriera respinge, la difesa è posizionata male e viene presa in contropiede dal Genoa che rifinisce con Ghirardello10' - Bella azione in verticale della Juve, inizia Vacca, Ngana allarga per Pagnucco che mette un pallone tagliato in mezzo un po' troppo lungo per Florea8' - Fase di studio tra le due squadre e occasioni pericolose che, fin qui, latitano1' - Via al match