La Juventus Primavera torna alla vittoria, che mancava dal 3 settembre, grazie al 3 a 2 rifilato al Genoa. Nel complesso buona la prova dei giovani bianconeri che, però, dimostrano ancora di non essere guariti dalle amnesie difensive e, inoltre, non eccellono nella prima costruzione del gioco. Oggi, però, contava vincere e risalire la classifica. Obiettivo completato.– Raccoglie due palloni dalla rete ma è incolpevole nelle occasioni. Per il resto risponde presente quando impegnato– Il migliore oggi nella sua miglior gara da quando è arrivato alla Juve. C’è il gol di testa, ma anche una bella verticalizzazione che dà il via all’azione del 3-2– Grande sofferenza in marcatura, più di una volta gli attaccanti genoani hanno la meglio– In più di un’occasione sbaglia nel posizionamento, una prova non eccezionale la sua– Spinge meno del solito e sul secondo gol del Genoa perde di vista l’uomo da marcare (Dal 46’ SAVIO 6.5 – Imbeccato da Martinez è bravo ad accelerare ed entrare nell’azione del 3-2)– Gol su punizione e assist da calcio d’angolo. E’ un fattore sui calci piazzati e con le geometrie che riesce a dare alla manovra– Parte alto a sinistra, non riesce mai davvero a entrare nel vivo del gioco. Segna, ma è in fuorigioco– Avanti e indietro con alti e bassi. Qualche cross pericoloso, altri sballati– Si ribella alla mediocrità tecnica che, in certe fasi, avvolge il match. Prende il volo sulla trequarti, a volte servono i richiami della panchina per riportarlo con i piedi per terra (Dall'80'sv)– Montero cercava un centrocampista da mettere in coppia con Ripani, l’ha trovato. Solo una domanda: perché non prima? (Dal 69’- Nel mezzo a spezzare il ritmo per mantenere il vantaggio)– Lotta, ma nel complesso si vede poco. Fino al gol, da bomber vero. Alla fine, è quello che si chiede all’attaccante (Dal 69’- Contribuisce a tenere alta la squadra)– La sua Juve torna a vincere ed è quello che contava oggi. Rimangono, però, i punti di domanda sull’equilibrio difensivo e sulla prima costruzione del gioco