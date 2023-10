DaTorna in campo la Juventus Primavera. La sfida tra l'Under 19 bianconera e quella del Genoa è in programma per domenica 22 ottobre alle ore 10:30.La Juve arriverà dal pareggio 0-0 contro la Lazio, il Genoa dal successo 1-0 in trasferta sul Bologna.DOVE VEDERE IN DIRETTA JUVENTUS PRIMAVERA-GENOA PRIMAVERA?La sfida valida per il Campionato Primavera 1 sarà visibile in diretta esclusiva, gratis, su Sportitalia (canale 60) e in diretta streaming sul sito dell'emittente.