IL TABELLINOJuventus-Genoa: 3-2Marcatori: (Ghirardello 12', Martinez 36', Papadopoulos 45', Ripani 45', Pugno 60')Juventus (3-4-2-1): Vinarcik; Martinez, Bassino, Gil; Turco (Savio 45'), Ripani, Ngana (Owusu 69'), Pagnucco; Vacca (Scienza 80'), Florea; Pugno (Biggi 69'). A disp. Fuscaldo, Firman, Boufandar, Domanico, , Giorgi, , Scarpetta, Crapisto. All. MonteroGenoa (4-2-3-1): Bertini; Meconi (Scaravilli 68'), Pittino (Abdellaoui 46'), Cisse, Sarpa; Arboscello (Thorsteinsson 78'), Kuavita; Papadopoulos, Ghirardello, Papastylianou (Romano 59'); Bornosuzov (Abdi Shakur 59'). All. Agostini. A disp. Boschi, , Tosi, , Rossi, Ferroni, , , Pinto Goncalinho, , Algueche. All. AgostiniAmmonizioni: Pittino (G), Abdellaoui (G), Savio (J), Kuavita (G), Florea (J), Pagnucco (J)Arbitro: Sig. Andrea Calzavara, della Sezione di Varese