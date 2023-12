La Juventus Primavera stoppa il mini ciclo d due sconfitte consecutive. Vittoria netta e larga, per 5 a 2, contro il Frosinone per i ragazzi di Montero che dominano il match senza mai andare in affanno.: 5-2: (Pugno 10', Turco 15', Boccia 18', Savio 29', FInocchiaro 35', Pugno 70', Boccia 77'): Fuscaldo; Gil, Martinez, Savio; Pagnucco (Firman 56'), Ripani (Boufandar 75'), Ngana, Turco (Bassino 46'); Finocchiaro (Florea 46'), Pugno, Crapisto (Scienza 57').. Zalezny, , , Biggi,Giorgi, Grosso, ,, Scarpetta, Owusu.. Montero: Avella, Romano, Macej, Kamensek-Pahic (C), Milazzo, Cichero (Mezsargs 69'), Ferizaj, Boccia, Cisse, Paura, Amerighi (Dixon O'Neill 65').. Romano, Lagonigro, Stefanelli, Severino, Voncina, Molignano, , Shkambaj, , Fiorito.. Pittiglio.: Finocchiaro (J), Cissé (F): signor Allegretta della sezione di MolfettaFISCHIO FINALE77' - GOL JUVE, Sbaglia Fuscaldo, Boccia ne approfitta e segna il 5-274' - Ripani ipnotizzato, sbaglia il rigore che è parato da Avella70' - GOL JUVE, Scienza buca la difesa ciociara, Pugno davanti il portiere non sbaglia e fa doppietta66' - Grande parata di Fuscaldo su conclusione di Ferizaj65' - Iniziano i cambi degli allenatori, mentre il match viaggia verso la seconda metà55' - Fase senza particolari accelerazioniINTERVALLO35' - GOL JUVE, azione personale di Crapisto, il suo tiro viene deviato da Avella e arriva sui piedi di Finocchiaro che delicatissimo fa una finta con il destro e di sinistro infila sotto la traversa29' - GOL JUVE, tiro-cross di Pagnucco, Savio arriva sul secondo palo e da solo imbuca20' - Ancora un bel cross di Pagnucco, ci arriva Savio ma la conclusione é debole e centrale18' - GOL FROSINONE; dagli 11 metri Boccia accorcia le distanze17' - Finocchiato stende Boccia: rigore per i ciociari15' - GOL JUVE, ma cosa ha fatto Turco? Stop orientato appena prima della trequarti, poi scatto a bruciare Paura per arrivare in area e incrociare il tiro che trafigge Avella10' - GOL JUVE, cross pennellato di Pagnucco dalla sinistra, Pugno si stacca dalla marcatura e di testa infila in rete7' - Balla in area Finocchiaro, libera il mancino ma é fuori7' - Fuscaldo-Ripani sbagliano in costruzione, il Frosinone riparte ma é lo stesso Fuscaldo a opporsi al tiro di Ferizaj4' Turco semina il panico sulla destra e mette nel mezzo, Pagnucco solo dentro l'area spara centrale addosso ad Avella, occasione sprecata!1' - Via al match!