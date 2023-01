Sarà Matteo, arbitro della sezione di Terni, il direttore di gara del match tra, valido per la 15^ giornata di campionato e in programma sabato 21 gennaio. Il fischietto sarà coadiuvato dai guardalinee Fabrizio Aniello Ricciardi di Ancona e Nicola Tinello di Rovigo. La sfida, che per i bianconeri di Paoloarriva dopo la sconfitta contro il Napoli, avrà inizio alle ore 13.00.