Lastoppa il mini ciclo d due sconfitte consecutive. Vittoria netta e larga, per 5 a 2, contro ilper i ragazzi di Montero che dominano il match senza mai andare in affanno.– Prestazione impeccabile, fino all’errore nel finale. Calo di concentrazione– Fa un po’ tutto in campo, anche il gol. Onnipresente, ma sempre con qualità e gamba–Partita gestita con attenzione, senza affanni– Come per i compagni di reparto, grande calma e ansia zero– Senza dubbio, è il calciatore che rispetto all’anno scorso ha fatto il salto maggiore. Ha mostrato margini di crescita che non sembravano così ampi, fin dove può arrivare? Sicuramente sul fondo per poi metterla nel mezzo, o far gol (Dal 46’– Ci mette un po’ a ingranare, poi entra pienamente nel match)– Azienda di pulizia palloni lì a centrocampo: lotta, riconquista e serve ai compagni– Sempre importante per mettere in moto i meccanismi della macchina bianconera (Dal 75’ BOUNFANDAR sv)– Insieme a Turco, una coppia di treni che non conosce fermate e che fa la differenza oggi. Si perde il conto dei cross messi in mezzo (Dal 56’- Fa il suo)– Facciamo finta che quell’ingenuità che porta al rigore non l’abbiamo vista. Negli occhi rimane il doppio tocco per il gol, una finta talmente delicata che la difesa ciociara la capirà solo sulla strada per casa (Dal 46’– Senza strafare e senza errori)– Insieme a Finocchiaro, forma una trequarti che sembra prendere forma e urlare al cielo di Vinovo: QUALITA’, FANTASIA (Dal 56’– Tocco sotto e mette in porta Pugno)– Killer instinct, da prima punta vera. Letale– DI fronte non la sfida più probante della stagione, ma comunque la sua Juve la supera a pieni voti. Un’ottima risposta dopo il miniciclo di sconfitte e i tanti gol presi.