Focus sull'AZ Alkmaar. Il sito ufficiale della Juve propone un breve approfondimento sugli olandesi, avversari della Primavera di mister Bonatti agli ottavi di finale (in gara secca) di UEFA Youth League: "Osservato speciale l'attaccante classe 2003 Nick Koster, capocannoniere della squadra con 4 reti. In patria, invece, l'AZ U18, campione in carica, è al secondo posto in campionato alle spalle del PSV, con due punti a separare le due squadre (l'AZ, però, ha una gara in meno). Koster è capocannoniere del campionato con 9 reti. Tra gli altri giocatori da tenere d'occhio ci sono indubbiamente Ernest Poku, classe 2004 che ha già esordito in prima squadra, e Myron van Brederode, ala sinistra classe 2003 sempre in campo nella sfide di UYL e autore di una doppietta nella gara contro il Villarreal (di Meerdink l'altro gol). Restando nell'ambito della sfida con gli spagnoli, il rigore decisivo è stato trasformato da Lewis Schouten, classe 2004 sempre titolare e autore di due gol nella competizione".