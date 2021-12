Il difensore dellaFilippoha parlato ai microfoni di JTV raccontando le sue impressioni dopo l'esordio da titolare con l'(e non solo). Ecco le sue considerazioni: "Mi sento bene, in fiducia e spero di continuare così. Sono esperienze fantastiche, ringrazio la società per l'opportunità e mistere i miei compagni che mi hanno aiutato ad adattarmi. Mi sento migliorato sotto molto aspetti, principalmente dal punto di vista caratteriale ed emotivo. Prima ero molto più riservato e fuori dal gruppo, adesso sono quasi un leader. Misterci invita a dare ogni giorno il 100%. Penso alla partita contro la, quando ho sbagliato mi ha aiutato a non buttarmi giù. Il nostro è un rapporto di fiducia e spero di continuare ad avere la sua stima".E ancora: "Il recupero è importantissimo, riposare e avere una vita sana. Lo staff ci aiuta giorno dopo giorno a farlo. Primavera? Il percorso non è stato ottimo ma si può sempre migliorare. Non dobbiamo staccare la spina anche se mancano pochi giorni a Natale. A breve incontreremo una squadra molto forte come l'che è campione d'Italia. Vogliamo toglierci le più belle soddisfazioni perché ce lo meritiamo, siamo un gruppo unito. A livello personale spero di migliorare ogni giorno e di riuscire a vincere questo campionato".