Dopo il pari a reti bianche contro la Spal, la Juventus Primavera torna in campo questo pomeriggio - fischio d'inizio programmato alle 15 -, tra le mura amiche di Vinovo, per affrontare la Fiorentina. Scontro ai piani alti della classifica, con la squadra di Bonatti che occupa il quinto posto in classifica e vede all'inseguimento, distanziata di un punto, proprio la compagine viola.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus: In attesa

Fiorentina: In attesa



Arbitro: Sig. Daniele Virgilio della Sezione di Trapani



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com: