Grazie alla miglior prestazione stagionale, ladà continuità e vince anche contro lacon un netto 3 a 0. Rischia poco e crea tanto, la squadra di Paoloè frizzante, gioca bene e sa reagire quando i viola provano ad uscire dall’angolo.VINARCIK 6.5 – Sbaglia un disimpegno, regala palla ai viola e poi salva. Fa tutto da solo, ma per poco non la combina grossa. Si riscatta nel resto del matchMARTINEZ 6.5 – Nelle ultime uscite la sua crescita è una delle più evidenti e fa capire perché la Juve abbia deciso di puntare su di luiBASSINO 6.5 – Guida la difesa con tranquillità e sicurezzaGIL 6.5 – Aggressivo quando serve, pulito quando serve. Fa quello che deve, quando serveSAVIO 7 – Il peggior incubo degli avversari che giocano sulla sua corsiaRIPANI 6.5 – Il cervello del centrocampo e quest’oggi è fosforo in quantitàNGANA 6.5 – Stress? Troppi impegni? La lezione per uscire dalle situazioni più intricate nel migliore dei modi la offre Ngana. Mental coachPAGNUCCO 7 – Come Savio, imprendibile sulla sua fascia (Dall'80' GROSSO 6.5 - Assist e tante belle giocate)FLOREA 6 – Tanto sacrificio per legare i reparti, entra ed esce dal match (Dal 76’ SCIENZA 6.5 - Entra, prende la mira e segna)VACCA 7.5 – Indossa gli sci e i difensori viola sembrano i paletti dello slalom gigante. Gol, assist e giocate: prestazione superANGHELE’ 7 – Ci mette qualità e ne mette tanta. Il gol è un gioiello (Dal 70’ PUGNO 5.5 - Si divora un'occasione d'oro)All. MONTERO 7 – La miglior prestazione stagionale fin qui. Ci sono margini di crescita, c’è speranza