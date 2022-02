1







di Marco Amato, inviato a Vinovo

Che spettacolo. A questo hanno assistito gli spettatori che hanno raggiunto Vinovo per guardare dalla tribuna del campo Ale & Ricky la partita tra Juventus Primavera e Fiorentina. Un assolo, un virtuosismo, quello della squadra di Bonatti che nel primo tempo ha chiuso la partita, per poi gestire, senza mai rischiare, nel secondo. La miglior partita della stagione, fin qui. E questo al di là delle tante assenze e degli impegni ravvicinati. Una prova di forza, per certi versi inaspettata, anche se dall’anno scorso parliamo della Vecchia (giovane) Signora come una delle squadre che gioca meglio a calcio, in tutto il campionato Primavera. Complimenti, quindi, a mister Bonatti e a tutto il suo staff. Di seguito le pagelle del match





SENKO 6.5 - Quando la Fiorentina ci prova e trova il varco, lui risponde sempre presente



SAVONA 7 - Orologio in mano, sempre puntuale nel presentarsi sulla destra e offrire un'opzione in fase offensiva, dai sue piedi arrivano diversi cross pericolosi e un gol, annullato per fuorigioco



NZOUANGO 6.5 - Al rientro dopo l'infortunio, non dà segni di ruggine e, anzi, in marcatura è impeccabile



MUHAREMOVIC 7 - Se la Juventus riesce a mantenere il baricentro alto è anche grazie alla sua aggressività



ROUHI 6.5 - Primo tempo di grande attenzione, nella ripresa soffre un po' di più la spinta dei viola (Dal 57' CITI 6.5 - Contribuisce a serrare le fila e impedire che la Viola possa riprendere vigore)



MULAZZI 8 - A tutto campo, si fa trovare ovunque. E ovunque lo trovi, fa la cosa giusta al momento giusto, gol compreso BONETTI 6.5 - Sempre grande ordine e precisione tecnica nella gestione del pallone



TURICCHIA 7 - Corona un periodo di grandi prestazioni con un gol cercato e meritato, quello che sblocca il match e lo mette in discesa (Dal 78' NONGE sv)



ILING 7.5 - Si riconferma glaciale dal dischetto. Si riconferma in un ottimo periodo di forma, anche oggi prestazione di altissimo livello, corre tanto e lo fa con la testa alta, servendo sempre il compagno al momento giusto nello spazio giusto (Dal 78' MARESSA sv)



MBANGULA 8.5 - Semplicemente imprendibile, funambolico, perfetto. C'è veramente poco da aggiungere, ad una prestazione che parla da sé. Il gol del 4 a 0, poi, è un vero e proprio saggio di velocità, dribbling e freddezza. Solo applausi per lui (Dal 78' SOLBERG sv)



CHIBOZO 7.5 - Sembra la sponda di un flipper, per la precisione e la velocità con la quale gestisce palla e assiste i compagni, insieme a Iling e Mbangula ha completato un triangolo che, quando ha dialogato, ha fatto girare la testa alla squadra viola (Dal 68' CERRI 6.5 - Sacrificio e tanta corsa, a servizio della squadra)



All. BONATTI 8 - Dalla passata stagione parliamo di una Juventus come una delle squadre che esprime il miglior calcio del campionato Primavera, oggi la riconferma di questo. Il primo tempo andrebbe incorniciato ed esposto allo Juventus Museum: poco da dire, se non: che bellezza!