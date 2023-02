Crolla la Juventus Primavera e a cedere sono le sue fondamenta: la difesa. La squadra bianconera cede il passo alla Fiorentina che a Vinovo ne rifila 5 ai bianconeri. Dalla cintola in su la compagine di Montero gioca bene, crea occasioni, forse ne spreca troppe ma é padrona del gioco. Dietro, però, le fragilità sono evidenti e pericolose e i ragazzi di Aquilani scherzano con la linea difensiva della Juve.- Prende quello che può, poi é costretto ad uscire in barella: in bocca al lupo! (Dal 50'- Anche a lui tocca raccogliere dalla rete, pur senza colpe individuali)- Sulla sua corsia di competenza lascia la sbarra aperta, da quella parte la viola trova praterie- Un errore con palla al piede spalanca le porte al 3-1 della Fiorentina- Tanti errori in marcatura anche da parte sua, "dare sicurezza al reparto" é un'altra cosa. Toci gli passa dietro e chiude il match- Legge male una palla alta e salta a vuoto, dietro di lui c'é Berti che non perdona (Dal 70'- Anche lui in sofferenza sulle avanzate avversarie, sbaglia e dà il via all'azione del 5-1)- Danza sulla linea dell'area e guadagna la punizione trasformata da Hasa. Quando si accende crea pericoli. Il problema é quando. troppo poco- Sventaglia palloni da destra a sinistra e sbilancia la squadra viola. Anche come schermo davanti la difesa funziona bene (Dal 64'- Ordinaria amministrazione e niente più)- Ci mette un po' ad accendersi, ma poi é il solito Nonge ottimo nelle due fasi. Poco continuo nel match, però; é lecito aspettarsi di più- Missile dal limite dell'area per alimentare le speranze bianconere. Entra sempre nelle azioni pericolose della Juve- Poco coinvolto, a volte si intestardisce nella ricerca della giocata personale (Dal 70'- poche occasioni per rendersi pericoloso; non é solo colpa sua)- Si divora un'ottima occasione nel primo tempo. Cuce il gioco e si sacrifica per i compagni, ma manca il killer instinct (Dal 64'- Come per Mancini, lì davanti la palla non arriva più)- Dalla meta campo in su la squadra gioca bene e crea, pur sprecando ottime occasioni. Dietro, i problemi difensivi sembrano essersi cronicizzati. Non si vede soluzione