Designata la squadra arbitrale del match tra Juve Primavera e Fiorentina, valida per la 18^ giornata di campionato e in programma sabato 12 febbraio. La partita sarà diretta da Daniele Virgilio della Sezione AIA di Trapani, che sarà coadiuvato dagli assistenti Simone Biffi, della sezione di Treviglio, e Matteo Paggiola di Legnago. Il fischio d'inizio è previsto alle 15.00. I bianconeri di mister Bonatti andranno a caccia di una vittoria per riprendere al meglio il proprio cammino, "rallentato" dal pareggio a reti bianche nell'ultima gara contro la Spal.