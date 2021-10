Giovane, molto giovane. Ha 17 anniarrivato nell'estate 2020 nel settore giovanile della Juventus, proveniente dalla sua Olanda, dal vivaio dell'Az Alkmaar. E oggi ha segnato, risolvendo al 90' la partita della Primavera bianconera contro la Sampdoria: un 1-0 realizzato poco dopo essere entrato in campo al posto di Turco. Ed è la prima rete in assoluto per Strijdonck con la formazione Under 19 della Juve. Un bel traguardo, anzi un bel punto di partenza per questo ragazzo: timbro decisivo per continuare a sognare in grande.