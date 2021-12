Designata anche la squadra arbitrale del match traed, valido per la 13^ giornata di campionato e in programma venerdì 17 dicembre alle 16.30. A dirigere il match sarà Adolfodella sezione di Rossano, che sarà assistito da Marco Croce e Marco Orlando Ferraioli, entrambi di Nocera Inferiore. I giovani bianconeri sono in cerca di una vittoria che, in campionato, manca dal 1° dicembre scorso: dopo l'1-0 contro la Lazio, i ragazzi di misterhanno infatti collezionato due pareggi consecutivi contro Pescara e Lecce, entrambi per 1-1, intermezzati però dalla bella vittoria in Youth League contro il Malmö.