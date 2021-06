Grande delusione per la Juve Primavera. I giovani bianconeri perdono 2 a 1 contro l’Empoli e vengono eliminati al primo turno dei playoff scudetto. L’amarezza, però, non può e non deve cancellare la grandissima stagione dei ragazzi di Bonatti. Il rammarico è per essere arrivati al termine della stagione con tante assenze e il fiato corto.



IL TABELLINO



Juventus-Empoli: 1-2



Marcatori: (Ekong 22', Mulazzi 24', Bozhanaj 68')



Juventus (4-4-2): Garofani; Leo, De Winter, Nzouango, Mulazzi; Soule (Sekularac 84'), Omic (Chibozo 70'), Turicchia (Bonetti 75)', Iling (Da Graca 84'); Miretti, Sekulov (Cerri 84').​ A disp. Senko, Raina, Riccio, Hasa, Dellavalle, Rouhi, Doratiotto.​ All. Bonatti

Empoli (4-3-1-2): Hvalic; Rizza, Asllani, Lipari (Bozhanaj 67'), Belardinelli (Martini 82'), Baldanzi, Ekong (Rossi 87'), Siniega, Donati, Fazzini (Degli Innocenti 67'), Fradella (Pezzola 46').​ A disp. Biagini, Toccafondi, Indragoli, Morelli, Sidibe, Manfredi, Lombardi​. All. Buscè



Ammonizioni: (Mulazzi (J), Nzouango (J), Degli Innocenti (E))



Arbitro: Sig. ​Claudio Panettella di Gallarate



Segui la diretta testuale su ilBianconero:



FISCHIO FINALE



79' - OCCASIONE JUVE, palo di Leo! Missile di Iling su cui risponde Hvalic, sulla ribattuto tiro di prima di Leo che incrocia bene ma prende solo il palo



68' - GOL EMPOLI, segna Bozhanaj​ appena entrato, dal dischetto del rigore piazza all'angolino, nulla da fare per Garofani



60' - Tiro a giro di Sekulov che termina alto sopra la traversa



51' - Soulé spacca la difesa empolese in ripartenza e serve Iling sulla corsa, l'esterno viene murato al momento del tiro



47' - OCCASIONE EMPOLI, traversa di Asllani che ha tentato la conclusione dalla distanza



46' - Inizia il secondo tempo



INTERVALLO



45' - Lipari dentro l'area prova la conclusione di controbalzo: palla che prende solo l'esterno della rete



37' - TRAVERSA DI SEKULOV, imbucata perfetta di Miretti che lancia l'attaccante che brucia in velocità il diretto avversario, la sua conclusione però si stampa sulla traversa



35' - OCCASIONE JUVE, Miretti riceve in area in posizione defilata, si gira bene e scarica un destro a giro potente che per poco non centra l'incrocio



34' - Ci prova Siniega di testa: palla che rotola pericolosamente vicina al palo prima di uscire



30' - Tiro potente dalla distanza di Miretti, vola Hvalic per deviare in angolo



28' - Missile di Iling, questa volta Hvalic risponde bene



24' - GOL JUVE, pareggia Mulazzi! Fa tutto l'esterno bianconero che scende sulla sinistra, si accentra e di destro punisce Hvalic, non certo irresistibile nell'occasione



22' - GOL EMPOLI, tap-in di Ekong. Dopo la traversa, Mulazzi perde la marcatura di Ekong che sulla linea di porta spinge di testa in rete



21' - Fazzini entra in area e scarica un mancino potente sul primo palo, buona la risposta di Garofani



6' - OCCASIONE EMPOLI, palla morbida di Belardinelli, Fazzini arriva sul secondo palo, il suo tiro al volo esce di poco a lato del palo



5' - Percussione centrale di Soulé che serve Miretti in area, la sua conclusione è debole e fuori misura



2' - Ammonito Mulazzi per simulazione, il tocco in area c'è, anche se lieve



1'- PRIMA OCCASIONE JUVE, ruba palla Sekulov, riceve Soulé che prova il mancino a giro che, però, termina alto



1' - Si parte!