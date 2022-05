Riparte la caccia al posto playoff, con il primo dei due recuperi che vede impegnata la Juventus Primavera. La squadra di Bonatti scende in campo oggi pomeriggio alle 15, tra le mura amiche dell'Ale & Ricky di Vinovo, per affrontare l'Empoli, compagine detentrice del titolo di categoria. I giovani bianconeri cercano la vittoria, per allungare sulla Sampdoria che, dietro, è distante 1 punto - con 2 partite disputate in più -, e preme per l'ultimo posto in classifica che garantisce il pass per la post season.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus (4-4-2): Senko; Savona, Nzouango, Muharemovic, Rouhi; Mulazzi, Bonetti, Turicchia, Iling; Hasa, Chibozo. A disp. Scaglia, Daffara, Citi, Cerri, Fiumanò, Doratiotto, Ledonne, Dellavalle, Mbangula, Sekularac, Strijdonck, Maressa. All. Bonatti.

Empoli: Biagini; Rizza, Degli Innocenti, Pezzola, Rossi, Fazzini, Baldanzi, Magazzù, Guarino, Boli, Fini. A disp. Fantoni, Morelli, Evangelisti, Baggiani, Ignacchiti, Renzi, Barsi, El Biache, Fili, Bonassi, Peralta, Lozza. All. Buscé



Arbitro: Sig. Andrea Ancora di Roma 1



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com: