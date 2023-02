Adesso la Juve Primavera non si ferma più! Terza vittoria consecutiva per la squadra di Montero che liquida la pratica Empoli con un netto 3 a 0 maturato nel primo tempo. I giovani bianconeri sono tornati sui livelli della fine del 2022 e ora puntano a risalire la classifica.DAFFARA 7 - Vola da un palo all'altro, l'Empoli ci prova ma sulla sua strada trova sempre il portiere bianconeroVALDESI 7 - Sempre concentrato e puntuale nelle chiusure, a inizio ripresa una diagonale che salva il risultatoDELLAVALLE 7 - Un suo recupero alto permette alla Juve di ribaltare l'azione e fare gol. Tanti interventi puntuali, mai una distrazioneCITI 6.5 - Attento dietro, bravo nella prima impostazioneROUHI 6 - Meno spinta del solito e qualche distrazione di troppo (Dal 59' MORUZZI 6 - Entra bene, con attenzione e voglia di fare)MARESSA 6 - In alcune fasi un po' piatto e poco coraggioso nello spingere (Dal 59' MBANGULA 6 - Accelera meno del solito, ma non c'è bisogno di forzare)RIPANI 6.5 - Mancino educato, sventaglia palla da una parte all'altra, si é preso la cabina di regia della Juve PrimaveraNONGE 7.5 - Ha un manuale di galateo sempre a portata di mano, per trattare il pallone come merita. Quando serve, però, un bel calcione per indirizzarlo all'incrocio (Dal 77' Doratiotto sv)HASA 6.5 - I suoi spunti creano scompiglio nella difesa avversaria, dal dischetto é glacialeMANCINI 6.5 - Ottimo il lavoro spalle alla porta, gioca con e per i compagni, come dimostra l'assist per TurcoTURCO 7.5 - Danza sulle punta, per disorientare i difensori empolesi e imbucare in rete. È in un periodo di grande forma e lo dimostra ancora una volta (Dal 77' Yildiz sv)All. MONTERO 7 - Adesso si può dire, la Juve é tornata quella del 2022: davanti é micidiale, dietro ha trovato una rinnovata solidità.