di Marco Amato, inviato a Vinovo

La Juventus Primavera archivia la pratica Empoli con un netto 3 a 0. Risultato largo, ma nel primo tempo i toscani provano a tenere il pallino del gioco e farsi vedere in avanti. Bravi i bianconeri a reggere e far male in ripartenza. La squadra di Bonatti conquista 3 punti pesantissimi per il discorso playoff, a tre giornate dal temine della regular season.



LE PAGELLE



SENKO 6 - Presente nelle poche occasioni empolesi, impreciso con palla tra i piedi



SAVONA 6.5 - Un fattore per la manovra offensiva, tanti palloni puliti e precisi per i compagni avanzati



NZOUANGO 7 - Puntuale e preciso nel bloccare le azioni d'attacco ospiti



MUHAREMOVIC 6 - Parte bene, poi sbaglia qualche intervento di troppo, sottolineato dagli urlacci di Bonatti in panchina (Dal 46' FIUMANO' 6.5 - Entra bene e contribuisce ad alzare il muro difensivo)



ROUHI 7 - Ottimo nelle due fasi. Chiude la porta alle ali empolesi, spalanca la porta quando è lui a dover salire e partecipare all'azione offensiva. Classe 2004, oggi mette in mostra una maturità fuori dal comune



MULAZZI 6 - Freno a mano tirato e ritmi bassi, gli sforzi stagionali si fanno sentire (Dall'80' MBAGNGULA sv)



BONETTI 6.5 - Il coraggio di giocare in mezzo al pressing empolese, l'abilità nel saltare le linee con un passaggio e azionare la manovra offensiva (Dal 60' SEKULARAC 6 - Bene in interdizione)



TURICCHIA 7 - Altra lezione sul significato di "duttilità". Oggi gioca da centrale di centrocampo; cambia il ruolo, non cambiano corsa, impegno, quantità e qualità che mette nell'interpretare il ruolo (Dal 67' DORATIOTTO 6 - lampi di grande classe, può ritagliarsi un ruolo importante la prossima stagione)



ILING 7 - Danza sul pallone e non fa capire nulla alla difesa avversaria, nell'occasione del 2 a 0. Per tutto il match è altalenante, come spesso accade. Come spesso accade, però, è anche decisivo e quando accelera dimostra di avere cavalli in più nel suo motore(Dal 60' MARESSA 7 - Entra e trova una traiettoria che disegna un arcobaleno sul cielo di Vinovo: che gol!)



HASA 7 - Glaciale nel superare il portiere e segnare la rete che sblocca il match. Prezioso il suo lavoro di raccordo tra le linee



CHIBOZO 7 - Manca un po' di precisione sotto porta, ma è l'unica nota negativa del suo match. Assiste i compagni, semina la difesa empolese: classe, potenza, generosità e lavoro per i compagni; cosa volete di più?



All. BONATTI 7 - Vittoria larga e tre punti molto pesanti per il discorso playoff, pomeriggio (quasi) perfetto