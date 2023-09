DaLa Juventus Primavera torna in campo. Bianconeri in campo il lunedì in casa contro l'Empoli con fischio d'inizio alle 18:30. Dove vedere Juventus-Empoli Primavera?Juventus-Empoli Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e anche in diretta streaming sul sito dell'emittente.La Juve arriva da due vittorie contro Cagliari e Lecce, l'Empoli, invece, ha collezionato fin qui una vittoria (a tavolino contro la Roma) e una sconfitta (contro l'Inter).