Non solo Champions League. Mercoledì i colori bianconeri saranno impegnati anche nel campionato Primavera 1. L'Under 19 della Juventus scenderà in campo a Vinovo per affrontare il Bologna. La squadra di Bonatti è reduce da un periodo di forma non esattamente smagliante: nelle ultime due gare la Juventus ha raccolto un punto dopo la sconfitta contro la Sampdoria e il pareggio contro il Genoa. A fischiare l'inizio della partita, alle 17.30, sarà il signor Marini della sezione di Trieste, coadiuvato da Miniutti di Maniago e Santarossa di Pordenone.