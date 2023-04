Tramite i propri canali social, laha reso noti data orario della sfida che metterà i ragazzi delladi fronte ai pari età del, valida per la 30^ giornata di campionato: il match è in programma. Proprio poche ore fa i bianconeri hanno perso contro l'Inter per 1 a 0, finendo al sesto posto in campionato con 43 punti. Prima di affrontare i pugliesi, ci sarà però anche il confronto con la Roma.