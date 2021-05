Dal sito ufficiale della Juventus: "Le prossime settimane vedranno impegnati sui campi internazionali anche alcuni dei bianconeri di Under 19 e Under 23, convocati dalle loro Selezioni. Iniziando dall'Under 23, che ha concluso la sua stagione agonistica: Hamza Rafia è convocato dalla Nazionale della Tunisia, per tre impegni, tutti in programma a Rades: il 5 giugno contro il Congo, l'11 giugno contro l'Algeria e il 15 contro il Mali.



Convocazione anche per Fagioli e Ranocchia per l'Italia Under 20. Questi gli impegni: il 5 contro l'Italia A a Coverciano, il 6 alle 18 contro San Marino (a San Marino).



Capitolo Under 19: Fiumano, Mulazzi e Turicchia sono convocati dall'Italia Under 18 per la sfida contro i pari età dell'Austria, in programma il 4 giugno alle 15, e sarà una sorta di "Derby" giovanile bianconero, perchè nell'Austria Under 18 è convocato Omic."