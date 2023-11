Pochi istanti fa è arrivata la decisione ufficiale del Giudice Sportivo, in merito alle squalifiche del prossimo turno del campionato Primavera. Ci sono anche due bianconeri nella lista e sono i nomi di Leonardi, fermato per una giornata per somma di ammonizioni, oltre a quello di Vanin, che resterà fuori due turni per insulti all'arbitro.