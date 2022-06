Sembra ormai fatta per il ritorno alla Juve di Paolo Montero. Dopo 17 anni, l'ex difensore può ritrovare la Vecchia Signora in qualità di allenatore della Primavera, che ha appena salutato mister Andrea Bonatti. Molto più defilato, invece, l'altro ex accostato alla panchina dell'Under 19, Raffaele Palladino, seppur rimanga ancora in corsa, in attesa di una risposta definitiva del club bianconero. Per quanto riguarda l'Under 23 la scelta sembra essere ricaduta su Massimo Brambilla, che lascerà le giovanili dell'Atalanta dopo sette anni e sedici titoli conquistati.