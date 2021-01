Dopo il blocco del campionato a causa dell'emergenza pandemica, domani la Juventus tornerà in campo nel campionato Primavera 1. I giovani bianconeri scenderanno in campo a Vinovo alle 15 per affrontare i pari età del Sassuolo. La squadra allenata da Andrea Bonatti, ad oggi, ha disputato solo 4 partite e si trova al sesto posto in classifica con 7 punti: 2 vittorie un pareggio e la sconfitta nell'ultimo turno contro la Roma capolista per 4 a 2. In questi giorni, la squadra ha effettuato due test ed è uscita vincente dalle sfide con Atalanta e Milan.