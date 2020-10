Dopo quasi un mese, esattamente dal 3 ottobre, la Juventus Primavera torna in campo! Dopo quel successo per 1-0 sul Milan, dopo rinvii e isolamento, i ragazzi di mister Bonatti riprende la marcia in campionato, che al momento la vede ancora imbattuta al 6° posto in classifica, ma con due partite in meno, con 7 punti in tre partite giocate. Domattina i giovani bianconeri giocheranno in trasferta contro la Primavera della Roma allenata da De Rossi senior. Il match si disputerà al centro sportivo Fulvio Bernardini alle ore 10.