Tanti impegni domani per la Juve, che si allenerà alla Continassa, mentre la Primavera di Lamberto Zauli affronterà la Fiorentina nelle semifinali di Coppa Italia di categoria.



LA NOTA - "Domani sarà una giornata assolutamente da non perdere, su Juventus Tv!



Appuntamento alle 11:30 per seguire l’allenamento della Prima Squadra alla Continassa: i bianconeri proseguiranno, così, la loro preparazione in vista della gara di sabato sera contro la SPAL, valida per la 25^ giornata di campionato.



A seguire, alle 14:30 allo Juventus Training Center di Vinovo, la Primavera di Mister Zauli affronta la Fiorentina per giocarsi l’accesso alla finale di Coppa Italia. Nella semifinale di andata a Firenze, i Viola riescono a rispondere al gol bianconero di Ahmada con Kukovec, ma il risultato rimane in perfetto equilibrio (1-1) fino alla fine del match.



Tutto ancora da scrivere, dunque, per la primavera bianconera che proverà a strappare il pass per la finale di Coppa Italia Primavera: l’atto conclusivo del torneo si giocherà venerdì 10 aprile 2020.



L’allenamento aperto, così come la sfida di Juventus-Fiorentina Primavera, sarà trasmesso LIVE su Juventus Tv".