LaPrimavera di Paolotornerà in campo nel weekend per il match contro il Monza valido per la quindicesima giornata del campionato. L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali. Il fischietto della gara sarà Valerio Pezzopane della sezione di L’Aquila. Manuel Marchese di Pavia e Simone Della Mea di Udine i due assistenti.