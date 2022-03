Dop ola roboante vittoria per 4 a 1 contro la Sampdoria, la Juventus primavera tornerà in campo mercoledì, per affrontare il Bologna. A fischiare l'inizio del match, in programma alle 16, sarà il signor Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi, coadiuvato dagli assistenti Michele Somma della sezione di Castellammare di Stabia e Amedeo Fine della sezione di Battipaglia.