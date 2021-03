Dopo la pensante sconfitta subìta contro il Cagliari nell'ultimo turno di campionato giocato sabato - risultato di 3 a 0 per i sardi - la Juventus Primavera avrà immediatamente l'occasione per rifarsi. Mercoledì pomeriggio - ore 14.30 - i giovani bianconeri saranno impegnati nella sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, già affrontata e battuta nettamente in campionato. A fischiare l'inizio del match sarà Francesco Luciani della sezione di Roma 1, coadiuvato da Domenico Fontemurato di Roma 2 e Francesco Rizzotto di Roma 2.