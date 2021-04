Dopo la roboante vittoria per 5 a 0 contro l'Ascoli, la Juventus Primavera torna in campo lunedì, 9 giorni dopo, per affrontare la Sampdoria, capolista del torneo. Una sfida particolarmente interessante tra quella che è la squadra più in forma del momento e la compagine guidata da Bonatti che negli ultimi tempi sta crescendo in maniera esponenziale. un modo per misurare le proprie forze e le ambizioni in vista del finale di stagione. A fischiare l'inizio del match, alle ore 17, sarà il signor Fabio Natilla della sezione di Molfetta, coadiuvato da Luca Feraboli di Brescia e Stefano Montagnani di Salerno.