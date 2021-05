Dopo la bella vittoria raggiunta con il risultato di 2 a 0 contro il Genoa, la Juve Primavera torna in campo oggi per affrontare il Bologna. A fischiare l'inizio dell'incontro - in programma alle 17 - sarà il signor ​Stefano Nicolini della sezione di Brescia, coadiuvato da ​Davide Stringini della sezione di Avezzano e ​Francesco Ciancaglini della sezione di Vasto. Come di consueto, potrete trovare la diretta testuale del match e le pagelle a fine gara qui su ilBianconero.