Dopo l'importantissima vittoria conquistata in trasferta contro la Fiorentina, questo mercoledì la Juventus Primavera tornerà in campo - tra le mura dell'Ale & Ricky di Vinovo - per affrontare i pari età della Spal. La squadra di Bonatti, per la prima volta in stagione, calcherà il campo da capolista del torneo, a due gare dalla fine del campionato. A fischiare l'inizio del match, alle ore 19, sarà il signor ​Marco Monaldi della sezione di Macerata, coadiuvato da ​Roberto Terenzio della sezione di Cosenza e ​Vincenzo Pedone della sezione di Reggio Calabria