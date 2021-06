Dopo l'ottimo pareggio contro l'Inter capolista - arrivato comunque non senza rammarico - la Juventus Primavera tornerà in campo domani alle 17 per affrontare la Fiorentina. I giovani bianconeri sono in corsa per un posto tra le prime quattro, con l'ambizione di arrivare davanti a tutte prima dei playoff. A fischiare l'inizio del match, alle ore 17, sarà il signor ​Eduart Pashuku

della sezione di Albano Laziale, coadiuvato da ​Marco Cerilli della sezione di Latina e ​Matteo Pressato, anch'egli della sezione di Latina.